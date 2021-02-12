«Я что, выпадаю?». Мужчина из деревни Большие Мотыкалы пять дней отмечал день рождения, а потом повез девятилетнюю дочь в автомобиле

В Больших Мотыкалах поймали за рулем нетрезвого отца, который вез в салоне ребенка. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Мужчина из агрогородка Большие Мотыкалы Брестского района подверг опасности свою девятилетнюю дочь. Он решил забрать ребенка из школы, чтобы девочка не добиралась до дома сама по заснеженной улице, и поехал за ней на автомобиле. Накануне мужчина несколько дней отмечал день рождения, на столе было спиртное, пишет БрестСити..

Сотрудники ГАИ заподозрили неладное, когда увидели, как мужчина ведет машину. В салоне уже находилась его девятилетняя дочь. Оказалось, что мужчина нетрезв – в выдыхаемом им воздухе был 1 промилле алкоголя. Мужчина рассказал, что день рождения отмечал пять дней и уверял инспекторов, что они зря предъявляют ему претензии.

-Я что,выпадаю? - разводил руками мотыкалец.

Автомобиль поместили на штрафстоянку, а в отношении мужчины составили два протокола – за пьяное вождение и за нарушение правил перевозки детей.

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