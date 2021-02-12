Еще одна афера с валютой в Беларуси: супруги в Минске увели из обменника почти $800

Супруги присвоили деньги в минском обменнике. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как гомельчанину удалось обмануть банк на 600 тысяч долларов. Мужчина заметил ошибку в обменнике и не преминул этим воспользоваться.

А вот на руку другим валютным мошенникам оказалась забывчивость. Подробности сообщил официальный телеграм-канал «Милиция Минска».

Инцидент произошел в Минске 1 февраля в банковском учреждении на проспекте Независимости, дом 95. Около 18.45 часов супруги забрали из лотка кассы обменника 2000 белорусских рублей и ушли с ними.

Подозреваемых в хищении сейчас разыскивают. Узнавшим людей на фото в милиции обещают конфиденциальность.

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