Ученые рассказали, что такое постковидный синдром: когда выздоровевшему нужно бежать к врачу

Медики рассказали, как проявляется посткоронавирусный синдром. Его обязательно надо лечить! Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Многие люди после перенесенного коронавируса сталкиваются с необходимостью снова обращаться к медикам. Врачи описали признаки посковидного синдрома. Это комплекс нарушений, который вызывает у человека плохое самочувствие и существенно снижает его работоспособность и качество жизни еще долго после перенесенной болезни.

Симптомы постковидного синдрома описывает МедикФорум.

У людей, страдающих постковидным синдромом, даже небольшие нагрузки вызывают сильнейшую усталость. Отмечается также нарушение терморегуляции, потливость, невозможность сконцентрироваться.

На синдром могут указывать депрессия, нарушения сердца и сосудов, изменившаяся работа почек. Медики отмечают, что все эти состояния – повод обратиться к врачу. Человек, страдающий постковидным синдромом, нуждается в медицинской реабилитации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси собрана ЗДЕСЬ.