Под Петриковом фура пошла на обгон и влетела во встречную Mazda: умер водитель легковушки

Фура врезалась во встречную легковушку. Фото: ГУГАИ МВД.

Подробности смертельной аварии, которая произошла на территории Петриковского района, сообщили tut.by в пресс-службе МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 222-ом километре автотрассы М-10 в пятницу, 12 февраля. Известно, что авария произошла во время встречного разъезда. Водитель большегруза пошел на обгон, но не смог вовремя вернуться в свою полосу. После столкновения обе машины оказались в кювете.

На М10 12 февраля произошла смертельная авария. Фото: ГУГАИ МВД.

- 43-летний водитель фуры «Вольво» при обгоне допустил столкновение со встречной «Маздой». Водитель легковушки, 37-летний мужчина, получил в аварии смертельные раны, он скончался на месте ДТП. Виновник аварии, дальнобойщик, в аварии не пострадал, - прокомментировали в МВД.

По факту аварии проводится проверка.

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