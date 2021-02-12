Сергей Светлаков поддержал протестующих белорусов: «Насилие я ни в каком виде принять не могу»

Светлаков сказал, что безусловно принимает сторону людей, выходящих в Беларуси под бело-красно-белыми флагами. Фото: стоп-кадр.

На YouTube-канале журналистки Ирины Шихман «А поговорить?» в пятницу, 12 февраля, вышло интервью с Сергеем Светлаковым. Основной задачей было рассказать о новом кино продюсера, сценариста и актера Светлакова, но разговор зашел через личное и о политике.

Так журналистка в интервью (после 45-ой минуты - Прим.) спросила, почему Светлаков не высказывается обычно на тему политики. Сергей честно ответил, что просто не знает точного ответа ни на один вопрос. Но далее журналистка зачитала его пост в Инстаграме, где он признается, что его бабушка белоруска и события в Беларуси (поствыборные - Прим.) его сильно задевают.

Продолжая, Светлаков сказал, что выступает за справедливый суд, когда виновность или невиновность должны доказываться в суде. А также заметил, что люди имеют право высказаться, объединиться с какой-то своей целью, кого-то поддержать - «это нормально».

- Без революций, без крайностей, - подчеркнул он.

Шихман, развивая тему, попыталась узнать, в чем разница между революцией и выходом на улицу.

- Тот момент, когда одна перетекает в другое это страшный момент. Появляются другие люди, те, кто приходят туда именно делать революцию, - пояснил Светлаков.

- Насколько я понимаю, ты в Беларуси принимаешь сторону людей, выходящих под бело-красно-белыми флагами сегодня? - подытожила журналистка.

- Безусловно, конечно, - однозначно ответил Светлаков и продолжил. - Просто я вижу, в каком мирном формате это все происходит. Меня это настолько трогает… Что когда женщины идут, когда какой-нибудь марш цветов. Когда люди безоружные просто доносят свою мысль, свое недовольство и хотят, чтобы их просто услышали. Просто услышали. То насилие, которое я ни в каком виде принять не могу, та жесть, которая там была и до сих пор, наверное, происходит. Это за гранью.

Однако он заметил, что поствыборные события в Беларуси отличаются от того, что происходит сейчас в России.

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