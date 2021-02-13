Задержанный шахтер Корзун объявил бессрочную голодовку. Фото: tut.by

Шахтеру «Беларуськалия» Юрию Корзуну, который был задержан 11 февраля, дали очередные 15 суток ареста. Причина – участие в массовом мероприятии.

Чуть позже в телеграм-канале «Стачком Азота» появилось сообщение о том, что Корзун объявил о бессрочной голодовке с момента своего задержания в связи с «фактическим похищением без объяснения каких-либо причин, а также незаконным ведением административного процесса, нарушением гарантированных Конституцией и ПИКоАП прав в связи с нарушением срока рассмотрения дела, что влечет за собой признание решения суда, которое не имеет юридической силы».

Во время заседания суда 12 февраля письменное заявление было приобщено к делу. Корзун перестал употреблять пишу с 7.10 утра 11 февраля.

Напомним, что Юрий Корзун уже ранее отбывал 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии - чаепитии в парке. Но на свободу не вышел, так ему снова дали 15 суток. В сентябре 2020 года Корзун приковывал себя наручниками под землей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске водителю дали 15 суток за автомобильный сигнал.

Мужчину задержали 11 февраля на проспекте Независимости в Минске. (подробности)

В ИВС на Окрестина и в Жодино снова разрешили передачи.

Передать заключенным еду и вещи первой необходимости можно будет уже на следующей неделе. (подробности)