Снег и сильный ветер: на 13 февраля объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 13 февраля объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на субботу, 13 февраля, вновь объявили оранжевый уровень опасности из-за снега и сильного ветра. Об этом сообщили на сайте pogoda.by.

В Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части Могилевской и Гомельской области прогнозируется снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. В отдельных районах страны возможен небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер 13 февраля будет преобладать северный, а на большей части территории сильный с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Максимальная температура составит от минус 7 до минус 13 градусов, по западу – от минус 2 до минус 6 градусов.

В Минске в субботу возможен небольшой снег и слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать северный сильный порывистый с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Утром температура воздуха составит от минус 13 до минус 15, днем – от минус 10 до минус 12, вечером – от минус 8 до минус 10.

Напомним, что 12 февраля страну накрыл суперциклон Valker.

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