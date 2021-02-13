В ЕС прокомментировали письмо Лукашенко, которое опубликовал «Пул Первого». Фото: БелТА
В Евросоюзе снова прокомментировали письмо Александру Лукашенко, которое 12 февраля опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
- Письмо было адресовано Александру Лукашенко в качестве будущего председателя СНГ с приглашением Беларуси в АСТ (инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с коронавирусом – Ред.) в этом качестве, - заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано «Радыё Свабода».
Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения решила в официальном почтовом адресе использовать титул президента республики.
- Всемирная организация здравоохранения была лидером в рассылке совместных приглашений и решила использовать в официальном почтовом адресе титул президента республики. Но это не значит, что Евросоюз изменил свою позицию в отношении Лукашенко по части его легитимности, - отметил Стано.
Также Петер Стано пояснил, почему под письмом Лукашенко стояла подпись главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
- Все дело в том, что Всемирная организация здравоохранения по ошибке использовала подпись главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вместо подписи Еврокомиссара Стеллы Кариакидес.
Письмо от 22 января выложили в телеграм-канале "Пул Первого". Фото: "Пул Пурвого"
С чего все началось?
В четверг, 11 февраля, Александр Лукашенко выступал с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Во время своего выступления он заявил, что ему недавно пришло письмо от ВОЗ. Лукашенко также назвал фамилию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
- Меня удивило, что в письме было написано: президенту Республики Беларуси, его превосходительству А. Г. Лукашенко. Ну написали бы «бывшему президенту» или «экс-президенту», но нет, - прокомментировал Лукашенко.
В Евросоюзе отреагировали на заявление о письме и рассказали, что после 9 августа 2020 года Урсула фон дер Ляйен не отправляла никаких писем Лукашенко.
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