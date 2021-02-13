В Минске на проспекте Независимости столкнулись три автомобиля. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на проспекте Независимости столкнулись три автомобиля. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел вечером 12 февраля. За рулем автомобиля «Опель» находился 32-летний водитель. Он двигался по проспекту Независимости в сторону МКАД. Водитель при выборе скорости не учел состояние дорожного покрытия, выехал на встречную полосу и столкнулся сразу с двумя автомобилями – «Ауди» и «Тойота», - прокомментировали в ведомстве.

В результате аварии никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения.

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