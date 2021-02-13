В Беларуси за сутки от мороза и гололеда пострадали около 300 человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Беларуси за сутки от мороза и гололеда пострадали 290 человек. Всего же за период с 1 января 2021 года по 13 февраля 2021 года было зарегистрировано 9 тысяч 237 человек с гололедными и холодовыми травмами. Такие данные привели в телеграм-канале Минздрава.

В Брестской области к врачам обратились уже 1 485 человек (+56 за сутки). Гололедные травмы были выявлены у 1 410 человек (+50 за сутки), а холодовые – у 75 человек (+6 за сутки). В больницы города направлены 190 пациентов (+12 за сутки).

В Витебской области за медпомощью обратились 1 248 человек (+25 за сутки). С холодовыми травмами – 49 пациентов (+1 за сутки), с гололедными – 1 199 (+24 за сутки). В больницы госпитализированы 102 человека (+3 за сутки).

В Гродненской области было выявлено 1 745 пациентов (+33 за сутки). С гололедными травмами – 1 658 человек (+28 за сутки), с холодовыми – 87 человек (+5 за сутки). В больницы были направлены 300 человек (+6 за сутки).

В Гомельской области за помощью к врачам обратились 1 209 человек (+62 за сутки). Гололедные травмы были зафиксированы у 1 137 пациентов (+58 за сутки), холодовые – у 72 (+4 за сутки). В больницы госпитализированы 87 человек (+2 за сутки).

В Могилевской области за медпомощью обратились 1 201 человек (+41 за сутки). С гололедными травмами – 1 146 пациентов (+39 за сутки), с холодовыми – 55 (+2 за сутки). В больницы направлены 153 человека (+5 за сутки).

В Минской области к врачам обратились 1 210 человек (+35 за сутки). С холодовыми травмами – 58 пациентов (за сутки пострадавших не выявлено), с гололедными – 1 152 пациента (+35 за сутки). В больницы были направлены 114 человек (+2 за сутки).

В Минске за медицинской помощью обратились 1 139 пациентов (+38 за сутки). С гололедными травмами – 1078 пациентов (+36 за сутки), с холодовыми – 61 пациент (+2 за сутки). В больницы были направлены 96 человек (+2 за сутки).

Напомним, что на 13 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снега.

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