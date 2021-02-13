«Уральские авиалинии» перенесли запуск рейса из Екатеринбурга в Минск. Фото: Wikimedia Commons

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о переносе запуска прямого рейса из Екатеринбурга в Минск на 4 марта. Ранее сообщалось, что старт полетов был запланирован на 11 февраля. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Решение о переносе было принято по причине того, что данное направление не пользуется спросом у пассажиров.

Авиарейс из Екатеринбурга в Минск «Уральские авиалинии» ранее не обслуживали.

Планируется, что полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 10 тысяч 176 российских рублей в одну сторону (от 137 долларов – Ред).

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