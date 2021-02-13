Женщина из Гродно перевела «американцу-миротворцу» 11 тысяч долларов Фото: Инна КОРСАК

Женщина из Гродно перевела «американцу-миротворцу» 11 тысяч долларов. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что 35-летняя женщина из Гродно несколько месяцев вела переписку со своим интернет-знакомым. Мужчина выдавал себя за американца, который выполняет миротворческую миссию в Афганистане. Он обещал приехать к женщине и забрать ее к себе, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что в переписке мужчина рассказал женщине о том, что ему необходимо с горячей точки вывезти 45 килограмм золотых слитков, которые вышлет ей.

- Он пояснил, что пересылкой 45 килограмм золотых слитков будет заниматься специализированная компания, услуги которой необходимо оплатить. Женщина на различные счета перечислила более 11 тысяч долларов. Когда она поняла, что ее обманули, то решила обратиться в милицию, - рассказали в СК.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса – Мошенничество, которое совершено в особо крупном размере.

Устанавливается мужчина, который причастен к совершению преступления.

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