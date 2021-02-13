Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 февраля 2021 года: 1745 новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки

В Беларуси за сутки коронавирусом заразились 1745 человек Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 13 февраля. За сутки было выявлено 1745 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 267 029 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1948 человек.

Всего в Беларуси на 13 февраля коронавирусной инфекцией переболели 255 980 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1840 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 4 миллиона 662 тысячи 913. За последние сутки провели 19 387 тестов.

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