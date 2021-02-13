В Гомеле 69-летняя женщина шла к невестке в гости, упала и умерла от переохлаждения Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гомеле 69-летняя женщина шла к невестке в гости, упала и умерла от переохлаждения. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- Инцидент произошел 12 февраля. Удалось установить, что пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина нигде не работала. В Гомельской городской клинической больнице №1 дежурный врач осмотрел тело женщины с диагнозом «поражение конечностей, общее переохлаждение», и констатировал смерть, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Беларуси за последние сутки за медицинской помощью с холодовыми и гололедными травмами обратились 290 человек.

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