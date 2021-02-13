На участке автодороги Р23 Минск-Микашевичи из-за снега ограничено движение в обоих направлениях. Фото: БелТА
На участке автодороги между 112-ым и 137-ым километром Р23 Минск-Микашевичи из-за снега ограничено движение в обоих направлениях. Об этом сообщает БелТА.
Был организован временный объезд по дороге Слуцк-Погост. На автодороге работает снегоуборочная техника.
Сотрудники ГАИ Минской области просят водителей отнестись к подобным мероприятиям с понимаем и рекомендуют планировать время и поездки с учетом предоставленной информации.
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