На участке автодороги Р23 Минск-Микашевичи из-за снега ограничено движение в обоих направлениях. Фото: БелТА

На участке автодороги между 112-ым и 137-ым километром Р23 Минск-Микашевичи из-за снега ограничено движение в обоих направлениях. Об этом сообщает БелТА.

Был организован временный объезд по дороге Слуцк-Погост. На автодороге работает снегоуборочная техника.

Сотрудники ГАИ Минской области просят водителей отнестись к подобным мероприятиям с понимаем и рекомендуют планировать время и поездки с учетом предоставленной информации.

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