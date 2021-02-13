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Владельцу магазина «Мой модны кут» дали еще пять суток ареста

Валерий Есипёнок должен был выйти на свободу 12 февраля
Инна КОРСАК
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Владельцу магазина «Мой модны кут» дали еще пять суток ареста. Фото: соцсети Валерия Есипёнка

Владельцу магазина «Мой модны кут» дали еще пять суток ареста. Фото: соцсети Валерия Есипёнка

Владельцу магазина «Мой модны кут» Валерию Есипёнку дали еще пять суток ареста. На свободу он должен был выйти в пятницу, 12 февраля, но этого так и не произошло. Об этом сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на Белорусский фонд культурной солидарности.

Дополнительные пять суток Есипёнку дали якобы за «неповиновение при задержании».

Напомним, что 26 января, во вторник, в магазине «Мой модны кут», который расположен в торговом центре «Московско-Венский» задержали супругу Валерия Елену.

Валерия Есипёнка задержали через два дня, когда он пришел к своей жене на суд. Ему дали 15 суток. Магазин «Мой модны кут» объявил о временном закрытии.

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