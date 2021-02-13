В Орше поезд насмерть сбил одного из рабочих, которые чистили снег с железнодорожного полотна Фото: Инна КОРСАК

В Орше поезд насмерть сбил одного из рабочих, которые чистили снег с железнодорожного полотна. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что 13 февраля на станции «Орша Западная» рабочие чистили снег с железнодорожного полотна. В это время по данному пути шел дизель-поезд «Орша-Кричев». Машинист подавал звуковые сигналы рабочим, а также применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - прокомментировали в ведомстве.

В результате 39-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а 34-летний рабочий был доставлен в больницу.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место случившегося. Изымается вся необходимая документация, проводится опрос свидетелей. Было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Проводится проверка.

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