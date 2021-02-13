МВД: двое сотрудников большой типографии по вечерам печатали «протестную атрибутику»

МВД: двое сотрудников большой типографии по ночам печатали «протестную атрибутику». Фото: МВД РБ.

- В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой – сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. – По ее данным работы выполняли двое работников этой частной типографии: 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Сообщается, что днем они выполняли заказы для своего работодателя, в после окончания смены «втихаря, используя техническую базу и расходные материалы организации, штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п». Потом они забирали произведенную продукцию домой, а позже продавали.

Сообщается, что занимались они этим уже не один месяц. Сначала печатали логотипы «Страна для жизни», потом пришли «диджеи перемен» и изображения стариков для соответствующих маршей.

Всего изъято более ста единиц такой продукции. А еще забрали компьютеры и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей.

- Сведениями о последних охотно делятся и сами задержанные, - сообщает МВД. – Их деятельности дается правовая оценка.

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