14 февраля лучше не станет: в Беларуси не стихает сильный ветер и гололедица. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы уже писали, что в Беларуси на субботу, 13 февраля, вновь объявили оранжевый уровень опасности из-за снега и сильного ветра. Будет облачно с прояснениями. На большей части Могилевской и Гомельской области прогнозируется снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. В отдельных районах страны возможен небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

В воскресенье, 14 февраля, ситуация не улучшится – будет сильный ветер и гололедица. Во многих районах страны прогнозируются кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, ночью по востоку местами сильный порывистый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зима как наказание: снова минус 25 на неделе 15-21 февраля в Беларуси. Холода затянулись - суровая погода прибавит еще больше снега

Задержанный шахтер Корзун объявил бессрочную голодовку. В пятницу, 12 февраля, состоялся суд. Корзуну дали очередные 15 суток ареста

Сергей Светлаков поддержал протестующих белорусов: «Насилие я ни в каком виде принять не могу». В большом интервью с Ириной Шихман известный шоумен высказался о событиях в Беларуси

В Минске водителю дали 15 суток за автомобильный сигнал. Мужчину задержали 11 февраля на проспекте Независимости в Минске

Лукашенко назвал условия выхода из СИЗО Бабарико и других членов КС. «Верните все, что украли. Тогда мы будем говорить о какой-то амнистии», - заявил президент Беларуси