Украина отменила для белорусов обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Украины обновил список стран так называемых «зеленой» и «красной» зоны. Теперь в страны «зеленой» зоны вошла и Беларусь. Это значит, что теперь при въезде в Украину не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и после соблюдать 14-дневный период самоизоляции. Но все равно нужен страховой полис, покрывающий траты на лечение COVID-19, выданный украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 февраля 2021 года: 1745 новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 13 февраля

Ученые рассказали, что такое постковидный синдром: когда выздоровевшему нужно бежать к врачу. После перенесенного коронавируса у многих отмечаются серьезные нарушения, которые тоже требуют лечения

Минздрав Беларуси одобрил вакцинирование «Спутником V» людей старше 60 лет. И назвал условие, соблюдая которое пожилым лучше прививаться от коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 февраля 2021 года: стабильность сохраняется. Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 февраля 2021 года