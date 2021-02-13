Только за последние полтора месяца в Беларуси утонули 14 человек

За последние полтора месяца в Беларуси утонули 14 человек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Нерадостную статистику привел ОСВОД, с начала год в Беларуси утонули 14 человек, в том числе 2 детей (в Минской и Могилевской областях). Трое погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает портал «Правда Гомель».

Напомним, в Беларуси за сутки от мороза и гололеда пострадали около 300 человек - всего же за период с 1 января 2021 года по 13 февраля 2021 года было зарегистрировано 9 тысяч 237 человек с гололедными и холодовыми травмами. Погода лучше не становится: в воскресенье, 14 февраля, во многих районах страны прогнозируются кратковременный снег, слабая метель.

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