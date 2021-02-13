Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла бронзу в спринте на ЧМ в Словении

Анна Сола выиграла бронзу в спринте на ЧМ в Словении.

Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла бронзу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке – это в Словении. Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами Анна Сола преодолела на 14,4 сек. медленнее победительницы из Норвегии Тириль Экхофф, при этом не допустив промахов на стрельбе.

Что касается остальных белорусок: Динара Алимбекова заняла 40-е место, Елена Кручинкина финишировала 49-й, Ирина Кривко завершила гонку на 75-й позиции.

Напомним, еще осенью белорусские спортсмены начали подписывать открытое письмо спортсменов и спортивных деятелей Беларуси, поддерживающих белорусские власти. Первым подписантами стали Карстен, Провалинская-Корольчик, и Абалмасов. Позже стало известно, что письмо подписали все члены мужской и женской сборной по биатлону. Кроме одной спортсменки – это была Анна Сола.

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