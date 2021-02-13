Законопроект о запрете б-ч-б-символики уже в парламенте?

По интернету гуляет документ о законопроекте «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму».

13 февраля в белорусских Telegram-каналах распространяется фотография ответа Генпрокуратуры на вопрос гражданина «об участии граждан в совершенствовании законодательства о противодействии экстремизму». Вот что говориться в письме:

- В Генеральной прокуратуре рассмотрено ваше заявление по вопросу участия граждан в совершенствовании законодательства о противодействии экстремизму. Как сообщалось вам ранее, изложенное в предыдущем обращении коллективное мнение о недопустимости признания бело-красно-белого флага экстремистской символикой Генеральной прокуратурой принято к сведению и учтено в рамках мероприятий по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму.

Также указано, что Генпрокуратура уже завершила работу над законопроектом «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму», и он направлен в парламент для согласования и последующей доработки.

Отметим, что официальных комментариев Генпрокуратуры по поводу подлинности этого документа пока нет.

Напомним, 31 января в Генпрокуратуре заявили, что в планах ведомства - внести изменения в КоАП, Уголовный кодекс, закон о противодействии экстремизму. Появилась также петиция против признания бчб-флага экстремистским, которую подписали больше ста тысяч человек. Сейчас точно непонятно, о каком именно законопроекте идет речь в тексте письма, которое сейчас гуляет по интернету.

- Текст законопроекта не публиковался, никаких четких формулировок в письме, которое наделало шума, тоже нет, - обращает внимание «Наша Нiва”.

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