Пограничники предупреждают об очередях на украинской границе: замело снегом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В украинском пункте пропуска Новые Ярыловичи (сопредельный пункт на белорусской стороне - Новая Гута) замедлен запуск транспортных средств, сообщаетв Государственный пограничный комитет Беларуси. - По имеющейся информации, это связано со сложными погодными условиями, - говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

В ГПК рекомендуют учитывать эти обстоятельства при планировании пересечения белорусско-украинской границы.

Напомним, украина отменила для белорусов обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию. Минздрав Украины обновил список стран так называемых «зеленой» и «красной» зоны. Теперь в страны «зеленой» зоны вошла и Беларусь. Это значит, что теперь при въезде в Украину не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и после соблюдать 14-дневный период самоизоляции. Но все равно нужен страховой полис, покрывающий траты на лечение COVID-19, выданный украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зима как наказание: снова минус 25 на неделе 15-21 февраля в Беларуси. Холода затянулись - суровая погода прибавит еще больше снега