Серена Уильямс победила Арину Соболенко в 1/8 финала Australian Open

Фото: Инстаграм Арины Соболенко.

В 1/8 финала Australian Open американка Серена Уильямс победила последнюю оставшуюся в турнире белоруску Арину Соболенко. Призовой фонд турнира – около 55,5 млн долларов.

Жаркий матч продолжался 2 часа 11 минут, счет за три сета - 6:4, 2:6, 6:4. В следующем туре Уильямс сыграет с чемпионкой «Уимблдона» Симоной Халеп или чемпионкой «Ролан Гаррос» Игой Швентек.

22-летняя Арина Соболенко - победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде и 13 турниров WTA (из них девять - в одиночном разряде), финалистка Кубка Федерации (2017) в составе национальной сборной Беларуси.

39-летняя Серена Уильямс вместе со старшей сестрой Винус по очереди стали первыми ракетками мира, это ее 54-й раз в четвертьфинале «Большого шлема» и 13-й раз - на Australian Open. Также она четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.