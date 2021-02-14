По неофициальным данным, ОМОН задержан 67 человек на репетиции концерта белорусских музыкантов

Группа "РСП". Скриншот видео: youtube.com.

По неофициальной информации, на базе отдыха «Огонек» (Смолевичи) вечером 13 февраля прямо во время репетиции задержали белорусских музыкантов групп «Разбітае сэрца пацана», Panska Moc и Ok-Band, сообщает БелаПАН.

В одном из чатов Смолевичского района сообщается, что ОМОН задержал музыкантов и зрителей (всего 67 человек), в РОВД на них составили протоколы (не менее четырех человек отпустили до суда). До РОВД многие задержанные добирались на собственных автомобилях в сопровождении омоновцев, пишут naviny.online.

Отмечается, что мероприятие было не концертом, а публичной репетицией — билеты не продавались, а гастрольное удостоверение не оформлялось.

По данным лишенного акредитации правозащитного центра "Вясна", уже известны фамилии 18 задержанных, среди которых два участника группы "РСП" и их менеджер, а также певица Lear.

Напомним, музыканты часто высказывали свою гражданскую позицию, а 31 августа 2020 года «Разбітае сэрца пацана» выпустила ироничный клип под названием «Ашчушчэнія ня це». Видео посмотрели более 66 тысяч раз.