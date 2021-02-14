Жириновский о прошедшем в Беларуси ВНС: «Независимость от России? Тогда откажись от нашей материальной поддержки»

Глава ЛДПР ранее называл некорректным вмешательство Литвы в политику Беларуси. Фото: duma.gov.ru.

В своем твиттере 13 февраля председатель российской партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о прошедшем в Беларуси Всенародном собрании.

«Александр Лукашенко уйдёт. От него устало даже высшее чиновничество Белоруссии. Посмотрите, с какими мрачными лицами они сидят на его 4-часовом выступлении. Его лозунг «Развитие и независимость». Независимость от кого? От России? Тогда откажись от нашей материальной поддержки», - написал Жириновский.

Напомним, в первый день Всебелорусского народного собрания (11 февраля) Лукашенко выступал 4 часа. Во второй день форума он также участвовал в обсуждениях, а еще выступил с заключительной речью:

- Единственной ценностью, которая у нас есть, непререкаемой ценностью, является суверенитет и независимость нашей страны, которые нам достались без крови, без боя. И дай бог, чтобы суверенитет и независимость сохранить без боев и крови, - сказал он.