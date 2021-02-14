Зима в Беларуси не собирается сдаваться: во второй половине февраля снова похолодает

Кажется, зима в феврале решила отыграться за прошлый год и свалить на Беларусь двухлетний запас снега. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Погодные аномалии прошлого года (когда зима не пришла вообще) продолжаются, 2020-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси (с 1881 года). А 1 января 2021 года в Беларуси зафиксировали новый температурный рекорд: в Брагине было 7,2 градусов тепла - это абсолютный максимум для 1 января за всю историю метеонаблюдений. А к февралю зима решила отыграться, засыпав всю страну метровыми сугробами. Уже около двух недель белорусы, вооружившись лопатами, раскапывают себе путь из дома и обратно, пока коммунальники не справляются. Говорят, во всем виноват новый циклон Volker.

И, похоже, то ли еще будет. В Гидрометцентре рассказали, что третья неделя февраля тоже выдастся холодной, на 6-9 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник 15 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ночью по стране будет от -12 до -26 , а днем от -4 до -14 . Такая же погода сохранится до выходных. А уже 20-21 февраля морозы ослабеют, но температура днем и ночью будет очень контрастной: ночью от -4 по западу до -26 по востоку, а днем от +3 до -14.

Кстати, 15 февраля – церковный праздник Сретение Господне, который наши предки считали днем первой встречи весны. По примете, сретенские морозы - последние за зиму, но если в этот день метель - весна будет поздней.