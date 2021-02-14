Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 февраля 2021 года: 1658 новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

По расчетам министра здравоохранния, пандемия как минимум до июня будет проходить "с высокой интенсивностью, пока штамм не станет сезонным". Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19 (на 87 случае меньше, чем вчера), выписаны — 2222 пациента, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. А с самого начала пандемии в Беларуси обнаружили 268 тысяч 687 человек с положительным тестом на COVID-19. Не обошлось без жертв, за все пандемии умерли 1 тысяча 849 пациентов, 9 из них - за последние сутки. К слову, количество умерших в сутки ни разу не превысило отметку в 11 человек, обычно в день умирают максимум 10 человек, лишь пару раз были данные об 11 смертях.

За минувшие сутки медики провели 18 тысяч 286 тестов, за все время - почти 4,7 млн.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире «Беларусь 1» сообщил, что 9 февраля в страну поступило 40 тысяч российских вакцин «Спутник V», а в начале марта прибудет еще 100 тысяч для педагогов и работников торговли.

— В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе с нашими российскими коллегами. Тогда мы уже начнем прививать все категории населения: тех, кто изъявит желание и у кого не будет противопоказаний, — сказал министр.

А 13 февраля Минздрав Украины обновил список стран так называемых «зеленой» и «красной» зоны. Теперь при въезде в Украину из Беларуси не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и после соблюдать 14-дневный период самоизоляции. Но все равно нужен страховой полис, покрывающий траты на лечение COVID-19, выданный украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.