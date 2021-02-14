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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 февраля 2021 года: 1658 новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 14 февраля
Алла БЕЛУГА
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По расчетам министра здравоохранния, пандемия как минимум до июня будет проходить "с высокой интенсивностью, пока штамм не станет сезонным".

По расчетам министра здравоохранния, пандемия как минимум до июня будет проходить "с высокой интенсивностью, пока штамм не станет сезонным".

Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19 (на 87 случае меньше, чем вчера), выписаны — 2222 пациента, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. А с самого начала пандемии в Беларуси обнаружили 268 тысяч 687 человек с положительным тестом на COVID-19. Не обошлось без жертв, за все пандемии умерли 1 тысяча 849 пациентов, 9 из них - за последние сутки. К слову, количество умерших в сутки ни разу не превысило отметку в 11 человек, обычно в день умирают максимум 10 человек, лишь пару раз были данные об 11 смертях.

За минувшие сутки медики провели 18 тысяч 286 тестов, за все время - почти 4,7 млн.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире «Беларусь 1» сообщил, что 9 февраля в страну поступило 40 тысяч российских вакцин «Спутник V», а в начале марта прибудет еще 100 тысяч для педагогов и работников торговли.

— В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе с нашими российскими коллегами. Тогда мы уже начнем прививать все категории населения: тех, кто изъявит желание и у кого не будет противопоказаний, — сказал министр.

А 13 февраля Минздрав Украины обновил список стран так называемых «зеленой» и «красной» зоны. Теперь при въезде в Украину из Беларуси не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и после соблюдать 14-дневный период самоизоляции. Но все равно нужен страховой полис, покрывающий траты на лечение COVID-19, выданный украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

Коронавирус в Беларуси