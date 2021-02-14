Польша начнет выдавать экспресс-визы белорусам

Польша продолжает упрощать получение виз для белорусов. Фото: Оксана БРОВАЧ

В ближайшее время Польша начнет выдавать экспресс-визы, в первую очередь – для белорусов, сообщает БелаПАН со ссылкой на Rzeczpospolita. Изменения будут касаться туристических и рабочих виз.

Для того, чтобы люди могли максимально быстро попасть на территорию Польши, в Министерстве иностранных дел страны создадут специальный отдел. Сотрудников отдела наделят такими полномочиями для выдачи виз, что и консулов.

В ближайшее время Польша опубликует постановление с условиями, при которых иностранцы смогут подавать соответствующие заявления на получение виз в ускоренном порядке.

Напомним, в конце прошлого года Польша приняла решение об отмене консульского сбора за национальную визу для граждан Беларуси. В соответствии с постановлением, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена на ближайшие два года - по 31 декабря 2022 года.