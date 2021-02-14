МВД о задержанных на концерте в Смолевичах музыкантах "РСП" и слушателях: «активисты деструктивных телеграм-каналов»

По версии МВД, на концерте были «активисты деструктивных телеграм-каналов». Фото: t.me/pressmvd.

В МВД прокомментировали вчерашние задержания на концерте группы «РСП» под Смолевичами. Сообщается, что таким образом сотрудники милиции пересекли «несанкционированное массовое мероприятие» с использованием бело-красно-белой символики.

«Вчера вечером сотрудники милиции пересекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов.», — говорит официальный представителя МВД Ольга Чемоданова.

По данным МВД, всего было задержано 68 человек, в том числе несовершеннолетние. На взрослых составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Родителей несовершеннолетних собираются проверять на наличие «невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей».

К этому времени десять человек отпустили. Это несовершеннолетние и имеющие на иждивении малолетних детей. С остальными задержанными проводится разбирательство.

Ольга Чемоданова высказывает предположения, что одна из девушек «могла находиться в наркотическом опьянении», хотя результатов медосвидетельствования нет.

Напомним, на вчерашний концерт (по другой информации – репетицию) группы «Разбітае сэрца пацана» на базе отдыха «Огонек» под Смолевичами, ворвался ОМОН и отвез всех в РОВД,

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