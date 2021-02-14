Беларусь замело. Посмотрите, сколько снегу навалило в Гомеле

Гомель завалило снегом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В конце недели, 12-13 февраля во многих районах Беларуси прошли снегопады и метели. Снегом завалило дороги так, что многие машины буксовали, пешеходы едва пробирались по сугробам. К примеру, в Гомеле лишь вечером в субботу и на протяжении воскресенья, 14 февраля, коммунальникам удалось более-менее очистить дороги и тротуары.

Гомель завалило снегом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Словом, снегу навалило столько, что будто нынешняя зима решила взять реванш за прошлую почти бесснежную зиму. Да еще и морозы не утихают.

Судя по карте снежного покрова Белгидромета на сайте meteoinfo.by, больше всего снегу намело на северо-востоке Могилевской области - по данным на 13 февраля, там сугробы почти по 60 сантиметров! А в среднем в стране, по наших выводам, высота снежного покрова - 25-30 сантиметров. Меньше всего снега пока в Брестской и Витебской областях.

Гомель замело - коммунальники не успевали быстро очищать улицы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А вот в ближайшую неделю осадков почти не ожидается: многие дни будут солнечными, ясными, а от того - очень морозными. Только по западу Беларуси, в Бресте и Гродно, прогнозируют небольшой снег почти каждый день - так что настоящая зима придет и в эти регионы.

Даже по центральным улицам в пятницу-субботу проехать было непросто Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Высота снежного покрова в Гомеле превысила 30 см Фото: Павел МИЦКЕВИЧ