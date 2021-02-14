«Под видом катания на лыжах устроили несанкционированный митинг». В МВД прокомментировали задержание лыжников под Молодечно

Под Молодечно задержали группу людей на лыжах. Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел Беларуси прокомментировали появившуюся информацию о том, что под Молодечно милиция задержала группу лыжников. По версии МВД, это были «псевдоспортсмены».

А выбыли оперативники на место катания из-за того, что из филиала «Минскэнерго» в Молодечненский РОВД сообщили о скоплении людей возле подстанции в деревне Лешно.

- Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных линий электропередач, - заявили в МВД. - Прибывшие милиционеры установили, что под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг.

При этом у задержанных нашли не только бело-красно-белые флаги, но и БЧБ-зонтики, растяжки, баллончик с красной краской, дымовую шашку, «иную протестную атрибутику». Кстати, одеты лыжники были тоже в одежду красного и белого цветов. Судя по всему, группа хотела сделать на природе фото с флагами и растяжками.

В милиции уточнили, что доставили в райотдел 11 женщин и 8 мужчин - все жители Молодечно. При этом двое мужчин оказали неповиновение.

- Один из буянов находился в состоянии алкогольного опьянения (1.56 промилле в парах выдыхаемого воздуха), - добавили в МВД. - В отношении задержанных ведется административный процесс.

Напомним, накануне в Смолевичах задержали музыкантах РСП и слушателей. В МВД прокомментировали: это активисты деструктивных телеграм-каналов.