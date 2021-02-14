В ДТП под Гродно погибли два человека, еще двое госпитализированы Фото: Следственный комитет / телеграм.

По факту смертельного ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 14 февраля на местной трассе «Гродно-Озеры», возбуждено уголовное дело. 54-летний мужчина за рулем легковушки Audi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Ford. Судя по фото, дорога была заснеженной.

Виновник ДТП и 33-летний пассажир Audi, которая превратилась в груду металла, скончались на месте происшествия, сообщает Следственный комитет. Еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

К счастью, 44 летний водитель микроавтобуса, житель Гродненского района, остался цел: ему на месте помогли медики, доставлять в больницу мужчину не пришлось. Ford также получил серьезные механическое повреждения, видно на снимке.

Уголовное дело возбуждено за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, уточнили в СК.