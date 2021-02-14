Лучше переболеть сейчас? Не заразившиеся до сих пор COVID-19 могут подхватить новый штамм вируса весной - эксперт

Не заразившиеся до сих пор COVID-19 могут подхватить новый штамм вируса весной Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Весна уже не за горами, но легче с коронавирусом не станет. Российский врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков предположил, что в конце марта-апреле вероятен новый подъем заболеваемости коронавирусом - в том числе из-за того, что «люди расслабились», многие перестали носить маски.

Эксперт считает, что к середине весны начнет властвовать новый штамм ковида. И его могут подхватить те, кто до сих пор не переболел коронавирусом. Люди начнут заражаться весной, потому что для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, цитирует инфекциониста tass.ru ссылаясь на его выступление в эфире «Вести FM».

Раньше, чтобы заразиться, нужно было находиться рядом с источником инфекции долгое время, объясняет свои выводы эксперт. А сейчас вирус «короны» настолько видоизменяется, что изначальный его вариант, «китайский», уже вовсе не циркулирует. Сейчас ходят совсем другие подвиды COVID-19, в том числе «британский» штамм.

Напомним, в последнее время в России регистрируется меньшее количество новых случаев коронавируса, а в Беларуси сохраняется примерно одна и та же планка. Что касается прогноза на весну, то белорусский Минздрав также предупреждал о возможном росте, связанном с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности, гриппа.