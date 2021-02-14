«Скорые», грузовики, автобус, «гелик» - посмотрите, сколько авто за сутки вытащили из снега спасатели на Гомельщине

Девять "скорых" за сутки вытащили из снега спасатели на Гомельщине. Фото: МЧС

Всего за сутки 13 февраля и в ночь на 14 февраля, когда восток Беларуси накрыли снегопады, спасателям региона поступило 23 сообщения с просьбой о помощи в буксировке застрявших в снегу авто. Причем, обращались не только владельцы легковушек (в том числе с детьми в салоне), но и грузовиков, внедорожника «Мерседес Гелендваген». Даже рейсовый автобус МАЗ, который развернуло на заснеженной дороге, пришлось вытаскивать спасателям.

Дорогой внедорожник тоже оказался в плену снега. Фото: МЧС

А еще в сводке МЧС мы насчитали девять случаев, когда в снегу застревали автомобили «скорой помощи». В основном, это происходило в деревнях: в Лельчицком, Октябрьском, Хойникском, Петриковском, Речицком и Калинковичском районах. Но буксовали «скорые» даже в городах - в Гомеле и Жлобине.

"Скорые" застревали, в основном, в деревнях. Фото: МЧС

Автобус, который застрял в снегу, выполнял рейс по маршруту«Мозырь-Острожанка». Спасатели вместе с автомобилем технической службы мозырского автопарка и трактора «Амкодор» сельхозпредприятия «Осовец» при помощи буксировочных тросов достали из сугробов автобус.

Автобус развернуло на заснеженной дороге. Фото: МЧС

Застревали также грузовики «МАЗ». Это происходило в городском поселке Корма и в Лоеве, сообщает МЧС Беларуси.