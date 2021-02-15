Глава Минздрава после ВНС рассказала о помощи семьям: «В приоритете многодетные»

Ирина Костевич заявила, что второй ребенок это "низкий старт" к третьему. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О госпособиях и семейном капитале, а также господдержке семьям с детьми министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич рассказала в эфире «Беларусь 1» в рамках программы «Главный эфир».

Так чиновница напомнила, что в Беларуси семьи с детьми получают от государства многовекторную поддержку. Здесь она перечислила: пособия, гарантии по трудовому законодательству, льготы по налогам и в здравоохранении, а также питание в школах.

После прошедшего 11 - 12 февраля Всебелорусского народного собрания, в эфире госТВ 14 февраля глава Минтруда озвучила приоритеты властей на ближайшее время. Так Костевич напомнила о госпрограмме «Многодетной Беларуси».

- В приоритете - многодетные семьи. Программа «Многодетная Беларусь» - задача, которую мы должны решить, - подчеркнула министр.

Также она напомнила, что за предыдущую пятилетку (с 2016 по 2020-ый годы) в Беларуси на госпособия семьям с детьми ушло свыше 10 миллиардов белрублей. А в новой пятилетке эту сумму решено увеличить до 16 миллиардов рублей. Костевич заметила, что в связи с инфляцией общая сумма вырастет примерно в 1,2 раза.

- Это говорит о том, что мы действительно ориентированы на поддержку семей, - уверена госчиновница.

Говоря о семейном капитале, Костевич заявила, что его введение показало действенный результат. И в Беларуси многодетных семей стало на 40 процентов большем, чем за четыре года до введения этого пособия.

- Ежегодно рождается 20 тысяч третьих и последующих детей, мы эту планку держим на протяжении 3 - 4 лет, - константировала министр и заметила, что в дальнейших плана правительства Беларуси - «стабилизировать ситуацию по вторым детям».

Появление в семьях белорусов второго ребенка глава Минтруда назвала демографическим резервом, а еще - «низким стартом» для перехода в многодетный статус.

Резюмируя, министр подчеркнула, что среди важных демографических задач в Беларуси - укрепления потенциала и выстраивание инфраструктуры по уходу за детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Последнее слово Лукашенко на ВНС: «Нам предстоит проработать: принять новации в законодательстве и новую Конституцию».

Вот, что сказал Лукашенко, выступая с заключительным словом на закрытии VI Всебелорусского народного собрания (подробности).

В Минской области растет количество многодетных семей.

На 10 февраля 2021 года их насчитывается уже более 19,5 тысячи (подробности).

Жилье многодетным за год, поступление в вуз и пенсии по-новому, реформа Конституции: что хотят обсудить и принять на Всебелорусском народном собрании.

В проекте программы прописано даже создание в Минске центра традиционной китайской медицины (подробности).