Видеофакт. В Слуцке люди выталкивали машину скорой со двора – застряла в снегу

Из-за снега машина скорой помощи не смогла выехать со двора - местным жителями пришлось толкать ее. Фото: кадр из видео Інфа-Кур'ер.

Автомобиль скорой помощи не смог выехать со двора в микрорайоне Чехова в Слуцке. Видео публикует «Інфа-Кур’ер».

Это произошло вечером 13 февраля. Автор видео рассказала изданию, что до того, как она начала снимать, медики поскользнулись и упали. Они подсыпали песок под колеса автомобиля, но сами выехать со двора не смогли. Карете скорой удалось выехать только после того, как ее подтолкнули местные жители. Издание пишет, что автомобиль буксовал в снегу так долго, что видео пришлось сильно сократить.

«Інфа-Кур’ер» рассказал также о случае из семидесятых – в одну из снежных зим на расчистку дороги под Слуцком прислали танк, но и тот застрял в снегу и свалился в кювет.

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