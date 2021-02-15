Меган Маркл и принц Гарри сообщили, что ждут второго ребенка и опубликовали эксклюзивное фото

В сети появилось трогательное семейное фото молодых супругов. Фото: Misan Harriman.

Подтверждение второй беременности Меган Маркл появилось накануне в сети. Информацию СМИ сообщила пресс-секретарь герцогов Сассекских, пишет ресурс Sky News.

Официальное подтверждение второй беременности Меган Маркл в сеть попала вместе с эксклюзивным фото. В кадре герцог запросто сидит на траве у ветвистого дерева, а Меган в «интересном положении» лежит, удобно устроив голову на коленях супруга. Уточняется, что трогательное фото молодой королевской четы сделал их друг-фотограф Мисан Гарриман.

- Мег, я был на твоей свадьбе, чтобы стать свидетелем начала этой истории любви, и, друг мой, для меня большая честь запечатлеть ее развитие. Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с радостной новостью! - написал Гарриман в своем Твиттере.

В июле 2020 года Меган Маркл сообщила о выкидыше. Фото: Misan Harriman.

Ранее в июле 2020-го года у Маркл случился выкидыш. У пары есть годовалый сын Арчи.

Напомним, для Королевы Елизаветы II это ожидание появление уже десятого правнука.

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