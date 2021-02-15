Заместитель министра объяснил, почему белорусским фермерам не стоит заниматься производством молока и мяса

В Министерстве сельского хозяйства считают, что фермерам нет смысла заниматься производством молока и мяса крупного рогатого скота. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло рассказал в интервью телеканалу СТВ, почему белорусским фермерам не стоит браться за производство молока и мяса.

-Надо дифференцировать, чем должен заниматься фермер в стране и чем должно заниматься государство, - сказал Игорь Брыло.

По его мнению, фермеру не имеет смысла заниматься производством молока и мяса крупного рогатого скота, так как он не выдержит конкуренции с государством.

-Сконкурировать с той машиной, которая заведена, государственной (а это наш клондайк, это наш бренд), наверное, очень сложно, - отметил Игорь Брыло.

Основная проблема в том, что фермерам трудно выдерживать конкуренцию на рынке, не имея глубокой переработки произведенной продукции, объяснил заместитель министра.

-Проблема стоит не в том, чтобы произвести 20 или 30 литров этого молока, а проблема с тем, куда ты его отдашь, где ты его переработаешь, - сказал он.