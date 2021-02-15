Видеофакт. Львов из минского зоопарка подозревают в вегетарианстве

Львы в минском зоопарке с удовольствием играют с арбузами. Фото: кадр из видео.

Минский зоопарк выложил в сеть забавное видео. Львам предложили несколько арбузов, и хищники остались очень довольны.

Вначале арбузы обнаружила львица. Она пытается надкусить замерзший крупный плод –по виду арбуз или тыкву, носит его в зубах, играет с ним. Через какое-то время в игру вступает лев. Царь зверей отгоняет самку от арбузов, претендуя на единоличное владение зелеными плодами.

Посмотрев видео, пользователи сети заподозрили минских львов в вегетарианстве.

-Разве львы не питаются мясом? – задаются они вопросом.

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