В Минэкономики рассказали, как будет расти ВВП Беларуси ближайшие пять лет

В Минэкономики Беларуси поставили высокую планку по росту ВВП на ближайшую пятилетку. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На новую пятилетку, 2021 - 2025-ый годы, у белорусского правительства обнадеживающие планы. В Минэкономики рассчитывают, что ежегодный рост ВВП Беларуси составит 4 - 4,5 процента. Такой прогноз в эфире «Беларусь 1» озвучил Александр Червяков, глава ведомства.

Так министр экономики заявил, что уже к 2025-му году Валовой внутренний продукт страны должен подрасти на 21,5 процента. Напомним, такого высокого показателя роста Беларусь еще не достигала - максимальное значение в 11,4 процента фиксировались статистикой в 1997-ом и 2004-ом годах.

- Мы всегда должны ставить высокую планку, чтобы дотягиваться до нее. И я бы не хотел сказать, что это сверхвысокие планы, - уверен глава Минфина.

По словам Червякова, показатель ежегодного роста ВВП в 3 - 5 процентов является среднемировым темпом в различных странах. И по его прогнозу, взятую Минэкономики планку в 4 - 4,5 процента в год Беларусь «должна осилить».

- Для этого выстраивается соответствующая программа роста, - прокомментировал министр.

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