В правительстве Беларуси хотят бороться с миграцией в Минск, областные города и за границу

В белорусском правительстве хотят создавать новые предприятия с привлекательными рабочими местами и зарплатами, чтобы белорусы оставались в регионах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минэкономики рассказали, что в планах на 2021 - 2025-ый годы у белорусского правительства развитие регионов. Это в эфире «Беларусь 1» рассказал Александр Червяков, глава ведомства.

Напомним, что в госпрограмме социально-экономического развития - эта тема является одной из приоритетных. Здесь министр заметил необходимость повышения привлекательности и производительности на рабочих местах в районах и областях, а также создание предприятий с определенным уровнем зарплат.

- Это первый фактор для того, чтобы снивелировать миграцию из регионов в Минск и другие крупные города или за границу, - заметил Червяков.

Вторым фактором он назвал сами условия жизни в белорусских регионах. Пояснил, что в 2021-ом году правительством будут разработаны «стандарты комфортного проживания».

А среди проблемных задач назвал сокращение рабочих мест из-за цифровизации производств. И объяснил:

- Уже сегодня мы должны думать, чем будем занимать этих людей.

В качестве решение Червяков назвал формирование «пласта работников, которые будут заниматься обслуживанием наших роботов», имея ввиду специалистов, занятых программированием и другим интеллектуальным трудом.

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