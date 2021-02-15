Ученые предупредили: вакцины от коронавируса могут устаревать

Вакцины от ковида могут устареть, беспокоятся ученые. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые обеспокоены тем, что из-за мутаций коронавируса уже существующие препараты для профилактики заболевания могут постепенно стать неэффективными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Bloomberg.

Вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч отметил, что сейчас разработчики обладают определенным набором инструментов для модернизации вакцин, но в будущем для борьбы с новыми штаммами потребуются альтернативные подходы. Вакцины перестанут работать не внезапно, но будут устаревать постепенно.

Вирус изменяется, взаимодействуя с человеческим иммунитетом, и научное сообщество и фармакологические кампании пока не могут предположить, какие именно мутации COVID-19 могут появиться в ближайшее время.

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