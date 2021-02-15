В Минске на заводе шестерен ищут взрывное устройство

На Минском заводе шестерен ищут взрывной устройство. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Минске на заводе шестерен работает саперно-пиротехническая группа. Завод обследуют на предмет обнаружения взрывного устройства.

Сообщение о том, что завод заминирован, поступило на электронную почту в ночь на 15 февраля. Утром сотрудники завода обнаружили сообщение и сообщили о нем в милицию.

-На место выбыли сотрудники милиции, предприняты все необходимые меры безопасности. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание, - сообщается в телеграм-канале Милиция Минска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Накануне Всебелорусского народного собрания поступило несколько сообщений о том, что взрывные устройства установлены в гостиницах, куда должны заселиться делегаты. Специалисты обследовали отели.