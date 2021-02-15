Макей прокомментировал признание БЧБ-флага экстремистским, как гражданин

По словам Владимира Макея, в правительстве Беларуси еще не приняли решение по БЧБ-флагу. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси могут признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Генпрокуратура республики заявляла о том, что для этого готовится пакет документов.

В большом интервью РБК Владимир Макей высказал свою точку зрения по поводу БЧБ-символики.

На прямой вопрос журналиста о том, согласен ли он с тем, чтобы БЧБ-флаг признали экстремистским, Макей дипломатично ответил: «Вопрос очень сложный».

Но его попросили ответить не как министра, а как гражданина. С этой позиции Владимир Макей заметил, что, по его мнению, отношение к истории должно быть бережным. Напомнил, что в Беларуси сохранились многие памятники, как досоветского, так и советского периодов. Министр порассуждал о том, что, по его мнению, любая новая власть (условно) должна сохранять ценности предыдущего периода.

- Разве камень виноват в том, что его здесь поставили? (…) Поставьте табличку, что вот это такой-то памятник, что он посвящен такому-то деятелю, как он оценивается, позитивно или отрицательно и так далее. Не понимаю, зачем сносить памятники. Мое мнение: к истории надо относиться бережно, - пояснил он.

В то же время он заявил, что под бело-красно-белым флагом на территории Беларуси «совершалось много преступлений против белорусского народа». И подчеркнул, что понимает и воспринимает требования белорусов, требующих запретить БЧБ-символику и объявить флаг экстремистским.

- Что касается флага, я думаю, что наши историки должны сесть и провести масштабное мероприятие, конференцию, обсуждение, - заметил он.

Также Владимир Макей не исключил, что резкие запреты и решения могут привести к «отторжению в участии общества».

- Пока решение не принято. Я просто внимательно слежу за дискуссией, - подытожил он.

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