В Могилеве рука годовалой девочки застряла в сливе раковины

Три пальчика годовалой малышки застряли в решетке слива раковины. Фото: МЧС.

Могилевские спасатели помогли вызволить годовалого ребенка из «плена» раковины в ванной комнате. Это произошло вечером 14 февраля.

Сообщение о том, что малышке необходима помощь, поступило в 21.48, сообщает пресс-служба МЧС. Оказалось, когда мама купала дочь девочка засунула пальцы в металлическую защитную решетку слива раковины. Три пальчика девочки застряли в решетке. Мама пыталась помочь ребенку сама, но у нее ничего не получилось.

-Командир отделения старший прапорщик внутренней службы Максим Журавлев и врач скорой помощи старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Бычков освободили ручку ребенка с помощью угловой шлифмашинки и других инструментов, - рассказали в пресс-службе.

Девочка не пострадала. Спасатели так аккуратно освободили ее пальчики от решетки, что ей не понадобилась медицинская помощь.

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