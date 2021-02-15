Православные в Беларуси отмечают Сретение Господне: что можно и нельзя делать в этот день

Освященные на Сретение Господне в храмах свечи забирают домой, считается, что они защитят дом от молний и пожаров.

В понедельник, 15 февраля, православные верующие празднуют Сретение Господне - один из больших праздников календаря православной церкви. Этот праздничный день для православных не менее значим, чем Рождество и Крещение.

В Беларуси этот праздник еще называется «Грамнiцы». Считалось, что после этого дня зима пойдет на убыль, а «темные боги зимы» начинают терять свою мощь. Правда, несмотря на приближающийся конец февраля, сильно в оттепель белорусы не верили, мудро замечая: «Грамнiцы - зiмы палавiцы». Это означало, что на скорый приход тепла надеться уж очень не стоит.

По народным приметам, если 15 февраля установится оттепель, то весна будет ранней и теплой. Если же в этот день будет холодно, то и весна ожидается холодная. Выпадет снег - жди затяжную и дождливую весну.

Вообще же, праздник Сретения Господня символизирует встречу, произошедшую на сороковой день после рождения Христа. Когда, по ветхому завету, в храме праведный старец Симеон увидел чудо - Господа в облике младенца.

В день Сретения в православных храмах проводят праздничные литургии и освящают свечи, могут совершать крестный ход.

Освященные на Сретение в храме свечи верующие забирают домой, считается, что они защитят дом от молний и пожаров.

В этот день нельзя делать грязную и тяжелую работу: стирку, уборку, работать в огороде, топить баню и так далее. Также в праздник Сретения лучше не путешествовать, а провести день в кругу семьи.

Как и в дни других церковных торжеств на Сретение запрещено венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Нельзя в праздник ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать. На Сретение Господне нужно оставить уныние и грусть.

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