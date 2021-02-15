Макей о внешней политике Беларуси: «Мы не остались только с Россией - трудности с Евросоюзом нужно пережить»

Владимир Макей заметил, что Беларусь готова на сотрудничество с ЕС, но на своих условиях. Фото: БелТА.

В большом интервью российскому ресурсу РБК Владимир Макей назвал страны, с которыми Беларусь сохранила хорошие отношения. Так он не согласился с формулировкой корреспондента о том, что из внешней политики Беларуси после выборов 2020-го года «исчез европейский вектор».

Контакты есть: Китай, Пакистан и другие

- Не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют, - заметил Макей.

Он перечислил государства, с которыми Беларусь по-прежнему сотрудничает и назвал: «Китай, Пакистан и другие».

Также Владимир Макей заметил, что за 2020-ый год Беларусь увеличила внешнеэкономический товарооборот. Сообщили, что отношения ЕС - Беларусь не прекращались.

- Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря политические нюансы (поствыборные протесты - Прим.). Я бы не стал, говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, - еще раз подчеркнул он.

Беларусь имеет важное значение и для Евросоюза

Отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление белорусско-европейского сотрудничества. Глава МИД Беларуси отметил, что трудности временные и их нужно пережить. Он не стал скрывать, что со стороны ЕС звучат однозначные призывы к санкционному давлению на Беларусь, но заметил, что происходит это «с подачи беглых оппонентов власти».

- Рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы, - пояснил Макей.

Еще по словам белорусского министра, он лично сохранил и продолжает контактировать с коллегами. Проводит телефонные разговоры - «хотя они не сильно стараются это афишировать».

- Они не будут прислушиваться только к оппонентам власти, которые призывают лишь к санкциям, к передаче власти, не предлагая никакую позитивную повестку дня, - уверен министр иностранных дел.

Мы готовы работать и обсуждать любые вопросы с европейцами

Кроме того, журналист ресурса поинтересовался, могут ли нормализоваться отношения Беларуси с ЕС, пока у власти находится Лукашенко. На это Владимир Макей заметил, что за последние 5 лет во взаимоотношениях с Евросоюзом произошли позитивные моменты и конструктивный диалог. И случилось это при действующей власти.

- С кем они хотят работать - это зависит от них. Но решать, кто будет у власти, будет белорусский народ, - прокомментировал он.

И в заключение добавил, что вопрос данный должен быть переадресован еврочиновникам.

- С кем они хотят работать? Если они хотят отрицать очевидное и не работать с нынешней властью - это их право. Но уверен, что в данной ситуации в таком случае они проиграют. Мы готовы работать с европейцами, мы готовы обсуждать любые вопросы, работать и с ОБСЕ по обсуждению ситуации в нашей стране. Но это не означает, что мы согласимся на то, что они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смену власти через революцию, через давление улицы и так далее. Это абсолютно неприемлемо, - заключил он.

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