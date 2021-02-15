Владимир Макей сказал об увольнениях из МИД: Читал, что порядка 70 или 100 сотрудников. Это не так

По словам Макея, из-за протестов кто-то уходил сам их белорусского МИДа, а кого-то и увольняли. Фото: БелТА.

В интервью РБК Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, рассказал об увольнениях из белорусского МИДа в связи с поствыборными событиями.

- Да, я читал где-то заявление о том, что порядка 70 или 100 сотрудников уволились. Если бы семьдесят или сто сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать. У нас небольшое министерство, - пояснил Макей.

И уточнил, что после выборов из МИДа ушли, по его оценке, около 5 - 6 процентов сотрудников.

- Часть ушли сами, части из них предложили уйти, - подчеркнул он.

Далее Макей заметил, что по его мнению, является неприемлемым, если дипломат на госслужбе «получает деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство». Еще он рассказал, что из-за протестов после 9 августа 2020-го года дважды проводил собрания в МИДе, призывая сотрудников, которые не могут дальше работать на государство, принять решения об уходе в другие сферы.

- Я никогда не удерживал тех людей, которые приняли соответствующее решение и сказали, что будут уходить. Я думаю, что человек, который чувствует двойственность в душе, не сможет эффективно работать на государство, - заключил он.

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